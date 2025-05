Inter, Inzaghi vuole provarci: può schierare tre big per la sfida alla Lazio

Buone notizie per Simone Inzaghi dall’infermeria. Gli infortunati nerazzurri hanno approfittato della giornata di ieri per intensificare il lavoro di recupero e, in vista della sfida con la Lazio, i segnali sono incoraggianti. L’unica assenza certa è quella di Lautaro Martínez. Restano in dubbio Pavard, alle prese con una distorsione alla caviglia, Frattesi, che accusa un fastidio all’addome, e Mkhitaryan, fermato da un affaticamento muscolare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nessuno dei tre è da escludere totalmente per la partita contro i biancocelesti. È probabile che nessuno parta titolare, ma tutti potrebbero andare almeno in panchina, offrendo così ulteriori soluzioni a Inzaghi nel corso del match. Un’opportunità utile anche per gestire i minuti dei titolari, in vista del finale di stagione.