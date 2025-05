Inter, Lautaro ancora a parte: non è previsto il rientro in gruppo in settimana

vedi letture

Brutte notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi: Lautaro Martinez non sarà disponibile per la sfida contro la Lazio. Il capitano nerazzurro ha svolto lavoro personalizzato ad Appiano Gentile anche oggi e, secondo quanto riportato da FCInter1908.it, non è previsto il suo rientro in gruppo nel corso di questa settimana.

La situazione verrà monitorata giorno per giorno, ma la presenza dell’attaccante argentino nell’ultima giornata contro il Como è ancora in dubbio. Lo staff medico interista non intende forzare i tempi, considerando anche la possibilità di avere Lautaro in piena forma per eventuali impegni successivi, come la finale di Champions League (31 maggio) contro il Paris Saint-Germain.