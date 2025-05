Coppa Italia, Milan ko all'Olimpico: il Bologna trionfa dopo 51 anni!

Il Bologna conquista la Coppa Italia, battendo il Milan 1-0 grazie a un gol decisivo di Ndoye nella finale disputata allo Stadio Olimpico.

Il primo tempo è intenso nei primi 15 minuti, con Leao protagonista per il Milan e Skorupski autore di un doppio intervento decisivo. Il ritmo poi cala, il Bologna prende campo e ci prova con Ferguson, senza però trovare precisione. Prima dell’intervallo, proteste del Milan per un fallo di Ferguson su Leao, giudicato da giallo e non da rosso. Si va al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo Ndoye rompe l’equilibrio con un gran gol all’incrocio al 53’, sfruttando una mischia in area dopo un’azione avviata da Fabbian.

Il Milan si sbilancia in avanti cercando il pareggio, ma il Bologna si compatta e si difende con ordine. Nonostante il forcing finale e i 6 minuti di recupero, i rossoneri non riescono a trovare il gol. La squadra di Thiago Motta torna così a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni, scrivendo una pagina storica del club.