Ufficiale Mandas colpito da un fumogeno e gara sospesa: il Genoa se la cava con una multa

Non solo una giornata di squalifica nei confronti di Patrick Vieira, “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto al Direttore di gara un'espressione irrispettosa”. I fatti della gara con la Lazio costano al Genoa anche una discreta sanzione economica.

Il Giudice Sportivo ha comminato al club ligure una multa da 25 mila euro “per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, al momento dell’ingresso ritardato sugli spalti, lanciato sul terreno di giuoco numerosi petardi e fumogeni che cadevano all'interno dell'area di rigore avversaria, un fumogeno raggiungeva il portiere senza conseguenze lesive, questi lanci costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti”.

Cosa è successo. Fra il quarto d'ora e il 19', al momento dell'ingresso dei tifosi rossoblù in Gradinata Nord, la partita è rimasta sospesa a causa di diversi fumogeni che sono stati accesi nel cuore pulsante del tifo genoano e uno dei quali è arrivato in prossimità del portiere della Lazio Mandas, colpendolo alla schiena. Lo stesso estremo difensore, nel post gara, ha commentato così l’episodio: "Avevo paura, mi ha toccato la schiena e ho sentito caldo ma non dolore, avevo solo paura”.