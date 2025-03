Foto Marca esalta Huijsen (ceduto da Giuntoli a 15mln): "Nuova stella Spagna! E c'è il Real"

"Impatto Huijsen" si legge sulla prima del quotidiano spagnolo Marca con la fotonotizia del talento ex Juventus nel mirino del Real Madrid. Il difensore 19enne scoperto da Manna ai tempi della Juve Next Gen vale già tantissimo ed è un "gioiello", come scrive Marca, elogiando il centrale spagnolo. Un motivo di rimpianto per la Juve e per il ds Giuntoli, che di fatto l'ha lasciato andare via troppo presto a cifre oggi bassissime rispetto al suo rendimento al Bournemouth e al suo attuale valore.

"La cronaca di quanto successo fin qui nella carriera di Kelly dalla scorsa estate si incrocia con un incredibile harakiri di calciomercato tutto in salsa bianconera. Tiago Pinto per sostituire il centrale inglese ha infatti bussato alla porta della Juventus e il 30 luglio ha acquistato il difensore classe 2005 Dean Huijsen. Una operazione da 15.2 milioni di euro più tre di bonus per un difensore che oggi, meno di otto mesi dopo, vale circa il quadruplo", scriveva Tmw qualche giorno fa.