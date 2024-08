Ufficiale Milan, arriva Emerson Royal a titolo definitivo: i dettagli del contratto

Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con un comunicato sul proprio sito.

Ora è ufficiale: Emerson Royal è un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con un comunicato sul proprio sito, dove è specificato l'acquisto del giocatore a titolo definitivo e il suo contratto di quattro anni con opzione per la stagione successiva: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo, dal Tottenham Hotspur Football Club, le prestazioni sportive del calciatore Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, meglio conosciuto come Emerson Royal. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno.

Nato a San Paolo (Brasile) il 14 gennaio 1999, Emerson Royal cresce nel Settore Giovanile del Ponte Preta, con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2017, e totalizzando 25 presenze e 1 gol in due stagioni. Nel 2018 passa all'Atlético Mineiro (23 presenze e 1 gol) e nel gennaio 2019 arriva il trasferimento al Betis Siviglia, con cui disputa 79 presenze e realizza 5 reti. Dopo un breve passaggio al Barcellona, dal 2021 veste la maglia del Tottenham, con cui colleziona 101 presenze e 4 gol.