Dove va Vlahovic? Zazzaroni: "Si sente 'svincolato' e chiede bonus alla firma, le cifre"

Quanto costa Vlahovic, accostato anche al Napoli in questi giorni di attesa e ricerca del nuovo centravanti dopo l'infortunio di Lukaku? Quanto chiede per lasciare la Juve e ripartire altrove? La risposta arriva dal profilo Instagram del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: "Le richieste avanzate giorni fa dall'entourage (il padre è molto attivo) di Vlahovic al Milan sono quelle di chi ha intenzione di liberarsi a zero dalla società attuale o di chi si sente già in qualche modo "svincolato": 6 milioni netti a stagione ma soprattutto 15 alla firma.

Prevedendo un contratto di 4 o 5 anni si tratterebbe, cartellino compreso, di un'operazione da 100 milioni".