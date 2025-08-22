Dovbyk (che piace al Napoli) saluta la Roma? Gasperini: "Ora è qui, vedremo che succederà..."

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche di Dovbyk, in uscita dalla Roma e nel mirino del Napoli per sostituire l'infortunato Lukaku. Piace come Hojlund, si tratta.

Dovbyk giocherà?

"Mi piace la partita di domani (ride, ndr). Il resto non lo so. Domani arriveremo a un'attesa bella per il campionato, Dovbyk sarà convocato e insieme a tutti gli altri dovranno avere massima concentrazione. Queste date ti possono mettere contro un giocatore che al momento hai, ma vedremo cosa succederà":

Dovbyk, come nella musica, non ha i giusti tempi? La Roma è più forte rispetto al passato?

"Nel calcio, ci sono dei tempi. Non intendevo Dovbyk, ma tutti. Chi ha qualità ha i tempi giusti, tutto qua. Ferguson e Dovbyk sono due strumenti, dipende come li usi (ride, ndr). Sono diversi, ma sono in crescita entrambi. Se siamo più forti lo dovremo capire, siamo sicuramenti molto diversi rispetto alla gara di maggio contro il Torino. In tre mesi abbiamo perso 3 titolari e 7 giocatori diversi: ne sono arrivati 5. Siamo diversi, mi auguro che saremo più forti".