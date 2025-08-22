Ufficiale Sassuolo verso il Napoli, ecco un altro rinforzo: Vranckx ha firmato

Il Sassuolo ha ufficializzato un altro acquisto: Aster Vranckx, ex centrocampista del Milan, ha appena firmato per il club neroverde. Il belga era già stato in Serie A tre stagioni fa, vestendo la maglia rossonera, ora ritorna con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg. Da capire se sarà già arruolabile per la prima giornata di campionato contro il Napoli, in programma domani al Mapei Stadium alle ore 18:30.

Di seguito la nota del club neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Aster Vranckx (centrocampista, 2002). Nato a Kortenberg, nella regione delle Fiandre, da padre belga e madre congolese, Aster comincia a giocare a calcio in alcune squadre locali, passa poi alle formazioni giovanili del KV Mechelen firmando il primo contratto a soli 15 anni. Fa il suo debutto con i giallorossi nella sfida di Supercoppa contro il Genk a luglio 2019, ancora 16enne, e pochi giorni dopo esordisce anche in Jupiler Pro League 1A contro l’Anderlecht.

Colleziona 47 presenze, 5 reti e 4 assist con il club belga prima di essere notato dal Wolfsburg, e nel 2021 passa ai tedeschi: dopo una stagione attira l’attenzione del Milan e approda in Serie A, dove scende in campo 9 volte con anche un’apparizione in Coppa Italia. Tornato in Germania, Aster completa il percorso con i lupi totalizzando 70 presenze e due reti. Dal 2017 entra nel giro della nazionale, prima con Belgio Under 15 fino all’Under 21, con un totale di 21 presenze: a giugno 2023 riceve la sua prima chiamata con la selezione maggiore dei Diavoli Rossi ed esordisce nella gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2024 contro l’Austria. Vranckx indossa la maglia della sua Nazionale altre 8 volte e partecipa alla campagna di Euro2024 in Germania. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Aster!".