Ufficiale Piaceva al Napoli, Diouf è un nuovo giocatore dell'Inter: ecco l'annuncio

vedi letture

Andy Diouf è un nuovo giocatore dell'Inter, ora è ufficiale: è arrivato anche l'annuncio del club nerazzurro. Il centrocampista francese era un obiettivo del Napoli, che aveva presentato un'offerta da 20 milioni di euro al Lens, poi l'infortunio di Romelu Lukaku ha costretto gli azzurri a rivedere la strategia di mercato e così l'Inter ha potuto inserirsi. Il classe 2003 si trasferisce nella squadra di Cristian Chivu per una cifra di 25 milioni di euro, bonus compresi, ed ha firmato un contratto fino al 2030 con un ingaggio da 2 milioni a stagione.

Di seguito il comunicato del club nerazzurro: "Andy Diouf è un nuovo calciatore dell'Inter. Il centrocampista francese classe 2003 arriva a titolo definitivo dal Racing Club de Lens. Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve carriera Andy Alune Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di saper lottare per qualcosa in cui ha sempre creduto. Centrocampista fisico, dinamico, abile nella conduzione del pallone e nel dribbling, Diouf è un giocatore moderno, capace di occupare diverse zone del campo. Ventisettesimo francese della storia dell’Inter, Andy ha giocato con tutte le selezioni giovanili transalpine, vincendo la medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi 2024, torneo in cui ha giocato due partite contro Nuova Zelanda e Egitto. Ora a 22 anni il sogno di Andy Diouf si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo: un capitolo a tinte nerazzurre".