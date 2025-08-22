Udinese, lo scozzese Miller si presenta: "Mi sento più un Gilmour che un McTominay”

Lennon Miller, centrocampista scozzese classe 2006 (ex Motherwell), si è presentato come nuovo giocatore dell’Udinese. Di seguito le sue parole in conferenza stampa: "Voglio dare il massimo e cercare di maturare più esperienza possibile qui. Se mi sento più un Gilmour o un McTominay? Più il primo, non entro molto nell'area di rigore, eccello nella lotta a centrocampo, cercherò di rendere in entrambe le parti del campo. Faccio molta pratica anche nei piazzati", ha detto il calciatore.