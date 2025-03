Milan, Conceicao si prepara per il Napoli: mercoledì avrà la squadra al completo

Il Milan sfiderà il Napoli allo Stadio Maradona nella prossima giornata di campionato: i rossoneri sono alla ricerca dei tre punti per rilanciarsi in chiave qualificazione alle competizioni europee. Per prepararsi al meglio, come riporta MilanNews.it il tecnico Sergio Conceiçao da mercoledì potrà contare sulla squadra al completo: infatti sono stati ben 11 i giocatori coinvolti con le nazionali, l'ultimo a rientrare sarà Chukwueze entro 48 ore.

