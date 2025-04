Ufficiale Milan-Inter, le formazioni: Abraham ancora titolare, Musah out. Inzaghi fa turnover

C’è chi vuole la finale di Coppa Italia per provare a salvare la stagione e chi cambiare la storia recente dei derby milanesi, a quasi un anno dallo scudetto vinto proprio nella stracittadina. Nella semifinale di andata di coppa - il 23 il ritorno - tornano a sfidarsi Milan e Inter, nel derby della Madonnina numero 243 in partite ufficiali. Appuntamento alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, arbitra Michael Fabbri di Ravenna. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Sergio Conceiçao sceglie Abraham come centravanti di riferimento. Torna titolare Leao, mentre in difesa Gabbia vince il ballottaggio con Pavlovic e Tomori per affiancare Thiaw. Out Musah per un attacco febbrile: a centrocampo scala Reijnders insieme a Fofana, con Jimenez sulla trequarti.

Simone Inzaghi ripropone lo spagnolo Martinez a difesa dei pali. In attacco c’è Correa con Thuram, riposa Mkhitaryan: a centrocampo sarà Barella ad agire al suo posto, con Frattesi sul centro-destra. Torna titolare Bastoni dopo la squalifica in campionato, in una difesa completamente rivoluzionata rispetto alla gara con l’Udinese.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceicao.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All. Inzaghi.