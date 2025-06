Traoré torna subito in Italia? Ci pensa un'italiana dopo l'exploit in Ligue1

Fiorentina molto attiva sul mercato. In questi minuti Edin Dzeko sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart e presto sarà un nuovo giocatore viola. Il club del presidente Commisso non si ferma però qui. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società sarebbe al lavoro per tentare di riportare in Italia Hamed Traoré attaccante esterno di proprietà del Bournemouth ma nell'ultima stagione in prestito all'Auxerre. Nello scorso anno 6 mesi non indimenticabili al Napoli.

I numeri della passata stagione

La scorsa stagione, con la formazione francese, Traoré è stato impiegato in 26 occasioni per un totale di 2108 minuti giocati e tutti in Ligue 1. Il classe 2000 ha raggiunto la doppia cifra segnando 10 reti a cui vanno aggiunti anche due assist. Adesso l’opportunità di rientrare nel nostro campionato, vedremo se la Fiorentina metterà a segno quest’altro colpo di mercato.