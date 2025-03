Milan, Joao Felix è già un flop: l'agente apre al Galatasaray

Quale futuro per Joao Felix? Trasferitosi a gennaio scorso dal Chelsea al Milan in prestito, il trequartista portoghese non sta di certo entusiasmando. Dopo un ottimo avvio, con gol e belle giocate, l'ex Benfica si è eclissato insieme a tutta la squadra rossonera, senza riuscire a fare la differenza. E ad oggi appare difficilissimo - per non dire impossibile - il riscatto del club meneghino al termine della stagione.

E così Joao Felix potrebbe avere un avvenire in Turchia. Il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe fatto sapere al Galatasaray che il trasferimento del giocatore portoghese sarebbe possibile se il club turco raggiungesse un accordo con il Chelsea. "Se si raggiunge un accordo con il Chelsea, João Félix giocherà per il Galatasaray", ha dichiarato Mendes.