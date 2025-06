Milan-Man City, affare Reijnders in chiusura: maxi cifra nelle casse rossonere

vedi letture

La cessione di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City è ormai ai dettagli finali: l’accordo prevede un trasferimento da 65 milioni di euro, e l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il centrocampista olandese, dopo una stagione da protagonista in rossonero, è pronto a compiere un importante salto di qualità approdando in Premier League alla corte di Pep Guardiola, dove prenderà parte al Mondiale per Club 2025 con i campioni d’Europa in carica.

Per il Milan, si tratta di una plusvalenza importante, utile a finanziare il nuovo ciclo tecnico affidato a Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di rifondare la squadra sia a centrocampo che in altri reparti. Il trasferimento di Reijnders al City, se confermato, chiude una delle telenovele di mercato più chiacchierate dell’estate. Nella stagione 2023-2024, Tijjani Reijnders ha collezionato 50 presenze totali con il Milan, segnando 3 gol e fornendo 1 assist, ripartiti in 36 presenze e 3 gol in Serie A, 2 presenze in Coppa Italia, 6 presenze in Champions League e 6 presenze con 1 gol in Europa League.