Milan, svolta Theo: può restare in Europa e ci pensa una big spagnola

Il futuro di Theo Hernandez. Dopo l’accordo raggiunto tra il Milan e l’Al-Hilal (come raccontato ieri, 2 giugno, la cifra è di 35 milioni di euro), adesso si attende la risposta del francese che però non ha ancora dato il via libera perché spera in qualche proposta importante proveniente dall’Europa. A tale proposito ci sarebbero stati dei sondaggi da parte dell’Atletico Madrid. Il tutto, però, non si è ancora materializzato con il Milan che, come sottolineato in precedenza, ha chiuso con il club arabo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

"Theo Hernandez ha chiuso il campionato di Serie A con quattro gol e tre assist in 33 presenze. Ma non solo. Perché tra Coppa Italia, Supercoppa Italia e Champions League, il francese ha fatto registrare 16 presenze in cui ha segnato un gol e fornito tre assist. Il francese, che gioca con il Milan dall’estate del 2019, ha vinto – tra le altre cose – anche una Serie A nella stagione 2021/22 con Stefano Pioli in panchina".