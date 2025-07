Milan, Tare preannuncia un possibile rinforzo: "Vuole venire a giocare da noi"

vedi letture

In conferenza stampa al fianco di Massimiliano Allegri nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Milan, il ds rossonero Igli Tare ha brevemente parlato anche della situazione legata ad Ardon Jashari, centrocampista del Club Brugge individuato come primo obiettivo per il centrocampo: "Colgo l'occasione per ringraziare Allegri ed il suo staff per l'entusiasmo portato nell'inizio di questa nostra nuova avventura. Il suo arrivo al Milan è stato da subito condiviso con la società, in lui abbiamo visto una figura importante che porterà esperienza, idee chiare e soprattutto mentalità vincente alla squadra".

Uno dei nomi caldi in ottica mercato è quello di Jashari del Club Brugge...

"Io non ritengo opportuno parlarne in conferenza di questioni di mercato. E' una situazione che conoscete già e a cui teniamo, il fatto che lui potrebbe venire al Milan. La sua volontà è questa, di giocare per questa squadra. Ma in questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club con cui lui è sotto contratto. Riteniamo di aver fatto una gande offerta, anche nel rispetto della storia del club e del calcio belga. Mi auguro che la vicenda si chiuda con un lieto fine per il Milan e per il giocatore".