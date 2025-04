Parma, doppio cambio dopo appena 10': due titolari a rischio per il Napoli

Doppio cambio abbastanza particolare al Tardini nella sfida tra Parma e Juventus. Il tecnico dei padroni di casa Chivu ha dovuto sostituire due giocatori al decimo del primo tempo per problemi muscolare. Si tratta di Vogliacco, leader difensivo da quando è arrivato a gennaio dal Genoa, e Bernabé, perno della mediana gialloblù. Due perdite importanta per i ducali che rischiano di dover fare a meno di entrambi i calciatori per le ultime giornate di campionato.

La dinamica degli infortuni. In un'azione d'attacco della Juventus, Vogliacco dopo aver chiuso Nico Gonzalez in calcio d’angolo si è accasciato a terra dolorante toccandosi la gamba sinistra. Mentre il difensore stava lasciando il terreno do gioco per far posto a Hainaut, anche Bernabé ha chiesto il cambio per un problema muscolare, al suo posto Estevez.