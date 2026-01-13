Ufficiale
Parma, tre indisponibili per Napoli: l'annuncio di Cuesta
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Parma, il tecnico Carlos Cuesta dei ducali ha fatto il punto sugli infortunati e sul possibile undici da schierare nella trasferta al Maradona: "Non sono a disposizione Lovik e Guaita, si è fatto male a una spalla. Nemmeno Almqvist sarà convocato, si è dovuto fermare per un piccolo problema. Sarà convocato Drobnic, difensore centrale della Primavera. Anche il portiere Casentini sarà con noi".
Novità di formazione?
"È sempre lo stesso principio: dobbiamo essere competitivi, per cui sceglieremo i giocatori più idonei, sia per la freschezza sia per la partita che ci aspettiamo sia per quello che vogliamo vedere in campo".
