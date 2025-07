Piaceva al Napoli, su Nusa va la Roma: lo vuole Gasperini

Nella Roma Gian Piero Gasperini continua a tenere alta l’attenzione sul mercato. Il tecnico giallorosso ha ribadito da Kaiserslautern che, per costruire una squadra competitiva su tre fronti e sognare il ritorno in Champions, servono almeno quattro o cinque rinforzi pesanti entro fine agosto. "I tempi del mercato non sono quelli degli allenatori", ha ammesso con pragmatismo, ma Gasp sa bene quanto sia fondamentale avere subito a disposizione i nuovi acquisti.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come finora, la Roma abbia operato secondo una logica ben precisa: a ogni uscita, un’entrata mirata. El-Aynaoui per Le Fée, Ferguson per Shomurodov, Wesley al posto di Saelemaekers, Ghilardi - ancora in fase di definizione nonostante sia alle battute finali - per Hummels. Ma mancano ancora tasselli importanti. In cima alla lista c’è il "Neymar di Norvegia" (Questo il soprannome che gli hanno dato i tifosi in patria) Antonio Nusa del Lipsia, valutato circa 35 milioni, ma seguito anche dal Liverpool. Il calciatore è stato visionato nelle scorse settimane anche dal Napoli.