Pogba fa chiarezza: "Non sono finito, ho contratto con la Juve ma c'è silenzio"

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Se non avete visto una mia intervista in cui dico che mi ritiro significa che non è così, perché io mi sento ancora calciatore. Voglio combattere questa, per me, ingiustizia. Pogba non è finito, Pogba è qua e fin quando non vedrete me dire che sono finito state tranquilli". Paul Pogba non si arrende: in tribuna a seguire Francia-Belgio, ottavi di Euro 2024, il calciatore della Juventus, fermato per doping, è deciso a non mollare e smentisce quanto circolato recentemente in un'intervista in cui si definiva 'finito': "Ho una voglia di tornare incredibile, mi sento come un bambino che vuole essere professionista. Mi alleno, faccio tutto il possibile per tornare in campo" ha detto il francese ai microfoni di Skysport.

Pogba parla anche dell'attuale rapporto con il suo club: "Dalle ultime notizie sono ancora un giocatore della Juve, ho il contratto ma non ho avuto l'opportunità di parlare con direttore e allenatore, c'è silenzio. Penso che stiano aspettando il risultato dell'appello ma dovete chiedere a loro. Sono molto contento di sentire l'amore della gente, oggi sono venuto a vedere la partita della Francia, ho visto i tifosi, ho sentito un amore grande, questo mi ha fatto molto piacere perché sono lontano dai campi da un po', sentire la gente cantare il mio nome, fa piacere". (ANSA).