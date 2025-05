Pres. Inter annuncia: "Punteremo su profili più giovani per presente e futuro"

Giuseppe Marotta è alla prima finale di Champions League da presidente e alla seconda con l'Inter. In un'intervista rilasciata a The Athletic, ha spiegato quali sono stati i segreti della sua gestione finora: "Innanzitutto, la proprietà deve avere fiducia nel management. Se si ha la loro fiducia, allora bisogna avere due caratteristiche: una è la competenza, l'altra è un'etica del lavoro e una cultura aziendale. Un senso di appartenenza a qualcosa. Questi valori sono assolutamente essenziali. Non sono i soldi a vincere le cose; sono questi aspetti".

Come sarà costruita la squadra?

"Abbiamo concordato con Oaktree, che ci ha prima di tutto garantito stabilità e sicurezza finanziaria, di creare un modello diverso e di implementarlo nella prossima stagione. Gli investimenti saranno fatti su profili leggermente più giovani che rappresentano una vera risorsa, giocatori con potenziale che sono una risorsa per il presente e per il futuro".