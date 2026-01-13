Ultim'ora Raspadori-Atalanta, affare chiuso a titolo definitivo: le cifre

Giacomo Raspadori va all'Atalanta, affare fatto. Operazione non in prestito con diritto di riscatto ma per la Dea vero e proprio investimento. Operazione da 25 milioni complessivi. Raspadori dunque torna subito in Italia sei mesi dopo il suo passaggio in Liga all'Atletico Madrid. Lo riporta Sky.

Anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto annunciano ormai il passaggio di Raspadori alla Dea: "Raspadori torna in Italia e si trasferisce all'Atalanta. Il giocatore ha rifiutato l'offerta della Roma. Nelle ultime ore, l'Atalanta ha accelerato le trattative con l'Atlético Madrid e ha raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo".