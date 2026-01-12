Raspadori ha dubbi, la Roma sprinta per Malen: chiusura vicina

La Roma accelera sul mercato per una punta. I giallorossi hanno raggiunto un principio d’intesa con l’Aston Villa per Malen: prestito con diritto di riscatto sui 25-30 milioni di euro. Ora si aspetta solo il sì del giocatore che era stato accostato anche al Napoli.

Per il classe ’99 sarebbe la prima esperienza in Italia dopo aver girato l’Europa tra Olanda con Ajax e PSV, Germania vestendo la maglia del Dortmund e Inghilterra con Arsenal e Aston Villa, squadra attuale. Lo riporta Sky Sport.