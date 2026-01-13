Raspadori non cambia il futuro di Lookman, Tmw: per l'Atalanta non è in uscita

L’Atalanta ha messo a segno il colpo Giacomo Raspadori, riportandolo in Serie A dopo la breve e poco fortunata esperienza all’Atletico Madrid. L’arrivo dell’attaccante alla corte di Raffaele Palladino potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della Dea, con almeno una possibile uscita dal reparto avanzato nel mercato invernale.

Non sarà però Ademola Lookman a lasciare Bergamo. Per la società orobica il nigeriano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, non è infatti tra i possibili partenti in questa sessione di calciomercato e l'intenzione dei nerazzurri è quella di trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, per poi valutare gli eventuali nuovi sviluppi durante il mercato estivo. I profili più a rischio cessione sono invece Daniel Maldini, valutato non meno di 13 milioni, e Lazar Samardzic, che potrebbe partire per trovare maggiore continuità. A riportarlo è Tuttomercatoweb.