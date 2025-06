Rebus allenatore, la Juventus resta col cerino in mano e va verso la conferma di Tudor

vedi letture

La Juventus reduce dal ribaltone societario torna a pensare anche al campo. La squadra bianconera nella giornata di oggi tornerà ad allenarsi alla Continassa in vista del Mondiale per Club, con ovviamente Igor Tudor a dirigere i lavori.

Il tema allenatore resta centrale in casa Juventus, col croato che secondo diversi quotidiani fra cui Tuttosport nella giornata di ieri ha ricevuto una telefonata diretta da parte di John Elkann: il Ceo di Exor lo ha esortato a lavorare con lo stesso impegno visto in questi due mesi senza pensare troppo alle voci di mercato riguardanti altri allenatori. Tudor insomma ha buone possibilità di permanenza oltre alla kermesse statunitense, anche se una decisione ultima e definitiva non è ancora stata presa.

Detto della ripresa degli allenamenti di oggi, nella giornata di mercoledì dovrebbe andare in scena un primo incontro diretto fra lo stesso allenatore e Damien Comolli, nuovo dirigente bianconero che avrà alle sue dipendenze anche Giorgio Chiellini. Un contatto conoscitivo, con lo stesso dirigente francese che da poco ha preso il posto di Cristiano Giuntoli che capirà nel dettaglio potenzialità e caratteristiche dell'allenatore croato prima di prendere una direzione precisa per la panchina del futuro, col Mondiale per Club che comunque potrebbe giocare un ruolo decisivo nella scelta finale.