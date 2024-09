Retroscena Dybala-De Rossi, da Roma: "Club non voleva giocasse più di 14 partite"

Daniele De Rossi non è più l'allenatore della Roma. Ieri mattina a sorpresa l'annuncio del club prima della scelta dell'erede ricaduta su Juric. La Repubblica ha svelato alcuni retroscena che hanno portato all'esonero e tra le motivazioni c'è anche Dybala.

A pesare anche la gestione dei casi Zalewski e in particolare Dybala con DDR - si legge - "che nelle scorse settimane ha presentato le dimissioni, poi respinte. La richiesta è di non far giocare il campione argentino per più di 14 partite, in modo da non far scattare il rinnovo automatico del contratto".