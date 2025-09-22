Rigore dubbio per il Sassuolo allo scadere, Grosso: “Se l’arbitro avesse avuto coraggio…”

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter. Tra i vari temi, il tecnico neroverde si è soffermato sull'episodio dubbio avvenuto nell'area di rigore nerazzura durante i minuti di recupero: "Se nel finale l'arbitro avesse avuto un pizzico di coraggio in più, avremmo potuto avere qualcosa in più in area. Ci manca un pizzico di malizia, ora testa alla Coppa Italia e poi al campionato", le parole di Grosso in merito al possibile rigore.

Il commento sulla gara:

"Siamo stati bravi, oggi non era facile. Abbiamo fatto buone cose: siamo ripartiti in un campionato complicato con tanti ragazzi nuovi, dobbiamo crescere e continueremo a lavorare per limare le cose che non ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Un peccato non esserci riusciti, ma usciamo dal campo a testa alta".

Sui prossimi avversari:

"Il calendario ci mette davanti avversari che come noi lotteranno per mantenere la categoria. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, cercheremo di migliorarci e di andarci a giocare l'obiettivo della salvezza".