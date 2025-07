Roma, colpo in fascia: il nuovo rinforzo da 25mln è atterrato in Italia

vedi letture

Inizia questa mattina, alle prime luci dell’alba, l’avventura in Italia dell’esterno destro Wesley. Il brasiliano, come documentano le storie pubblicate sul suo profilo Instagram nella giornata di ieri, è partito per Roma ed è atterrato questa mattina a Fiumicino, dove ad attenderlo c’erano alcuni membri della dirigenza della Roma e una serie di tifosi che, nonostante l’orario probante, si sono comunque voluti recare all’aeroporto della Capitale per dare il proprio benvenuto al nuovo calciatore.

Dopo un lungo tiro e molla, la Roma è riuscita a convincere il Flamengo grazie ad una proposta da 25 milioni più 5 di bonus, dopo che l’accordo con il giocatore era già stato trovato sulla base di un quinquennale da 2 milioni più bonus a stagione.

Adesso Wesley è pronto al trasferimento in città, in particolare a Villa Stuart, dove svolgerà le visite mediche di rito. A quel punto potrà definitivamente mettere nero su bianco l’accordo che lo porterà ad essere un nuovo giocatore della Roma.