Roma, non solo Hummels: contatti in corso per il ritorno di Manolas

A riferirlo sul proprio sito é Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

La Roma lavora sugli svincolati per rafforzare il reparto difensivo. Dopo l'ufficialità di Hermoso, il club capitolino sta per chiudere per l'arrivo di Hummels ma non solo: sono in corso anche i contatti per il ritorno in giallorosso di Kostas Manolas.

I contatti tra le parti sono in corso, la Roma sarebb disposta ad offrire all'ex Napoli e Salernitana un contratto di un anno a 500 mila euro. Alla Roma ritroverebbe il tecnico Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra in giallorosso.