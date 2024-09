Ultim'ora Roma, vicino l'accordo con Hummels: ultimi dettagli da definire

L'accordo è ormai in fase avanzata, con gli ultimi dettagli ancora da definire prima della chiusura definitiva.

La Roma è vicina a chiudere l'arrivo di Mats Hummels, che sarebbe il secondo rinforzo difensivo in poche ore dopo Hermoso. Il club giallorosso ha accelerato i contatti nelle ultime ore, decidendo di puntare sull'esperto difensore tedesco per rinforzare il reparto arretrato. L'accordo è ormai in fase avanzata, con gli ultimi dettagli ancora da definire prima della chiusura definitiva.

La decisione della Roma di riattivare i contatti è arrivata oggi, portando rapidamente la trattativa a un punto cruciale. Se tutto andrà come previsto, il difensore tedesco si unirà presto alla squadra di Daniele De Rossi, apportando la sua esperienza e solidità alla difesa giallorossa, sottolinea Sky Sport.