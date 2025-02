Roma, sogno Ancelotti: è il nome in cima alla lista, Friedkin pronti all’assalto

Dopo una stagione travagliata, segnata dall’alternanza di tre allenatori (De Rossi, Juric e Ranieri) e da un rendimento lontano dalla lotta per la Champions League, la Roma punta a un grande colpo per rilanciare il proprio progetto. Come accaduto nel 2021 con l’arrivo di José Mourinho, i giallorossi vogliono affidarsi a un tecnico di prestigio per tornare competitivi ai massimi livelli. E il nome in cima alla lista è quello di Carlo Ancelotti.

Secondo quanto riportato da AS, la proprietà americana guidata dai Friedkin sta lavorando personalmente per convincere il tecnico emiliano. L’offerta della Roma è ambiziosa sia dal punto di vista economico che progettuale: un vero e proprio all-in per consolidare il club tra le grandi d’Europa. E chi meglio di Ancelotti per raggiungere l’obiettivo?