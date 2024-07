Romano: "La Juve pronta a presentare un'offerta formale all'Atalanta per Koopmeiners"

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto di centrocampo. Il club bianconero è pronto a recapitare all’Atalanta una proposta formale per Teun Koopmeiners.

A riferirlo su X è l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che scrive: "Koopmeiners vuole la Juventus, desideroso di trasferirsi da febbraio e aperto ad un nuovo capitolo. Nessun problema a livello personale. Il piano della Juve resta: Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Teun Koopmeiners".

🚨️️ Juventus are preparing opening their formal proposal to Atalanta for Teun Koopmeiners.



Koopmeiners wants Juventus, keen on move since February and open to new chapter. No issues on personal terms.



↪️3️⃣ Juve plan remains Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Teun Koopmeiners. pic.twitter.com/W9Ohs0fq1e