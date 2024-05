Salernitana, dall’obiettivo Europa alla fuga: Iervolino sta per cedere il club

Un fondo italo-americano potrebbe rilevare la Salernitana di Iervolino: si tratta di Brera Holdings, società quotata in borsa. A riferirlo è Sky Sport.





Un fondo italo-americano potrebbe rilevare la Salernitana di Iervolino: si tratta di Brera Holdings, società con sede a Milano quotata in borsa. A riferirlo è Sky Sport.

Le trattative sono in fase avanzata, come dimostra un incontro delle scorse ore. Brera Holdings ha già investito nel calcio in altri paesi e ragiona da tempo sull'opportunità di investire anche in Italia: il suo "core business" è la multiproprietà in ambito sportivo (attività praticata fra le altre dal City Group, con Girona, Manchester City, Palermo e non solo, o da 777 Partners).

Il fondo ha già investito in Macedonia, Mongolia e Mozambico, e detiene una piccola partecipazione nel Manchester United. Proprio in Macedonia era stato coinvolto anche l'ex calciatore del Napoli Goran Pandev. Dopo il ridimensionamento dovuta alla retrocessione in Serie B, il club di Iervolino potrebbe dunque trovare nuovi investitori.