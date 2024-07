Samardzic, è la volta buona? Il Milan fa sul serio e offre una contropartita

vedi letture

Il Milan è al lavoro per trovare un accordo con l'Udinese per Lazar Samardzic, che ha una valutazione di 25 milioni di euro. Durante i colloqui con i dirigenti friulani, i rossoneri hanno provato ad inserire nell'affare anche il cartellino di Yacine Adli. Il francese è finito nel mirino anche dell'Al Shabab, club che milita in Saudi League. ll Diavolo ascolta solo proposte dai 15 milioni in su per l'ex Bordeaux, scrive il Corriere della Sera.