Sassuolo 1° avversario del Napoli, Grosso: "Iniziare così sarà un bel test, ci motiva!"

vedi letture

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario del campionato 2025/26, alla prima giornata il Napoli campione d'Italia affronterà in trasferta il Sassuolo neo-promosso. Così il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso ha commentato il sorteggio: "Ci aspetta una Serie A di grande livello. Ci saranno partite difficili e ricche di insidie noi dobbiamo farci trovare pronti sin da subito e calarci nel migliore dei modi in questa realtà. Iniziare in casa con il Napoli sarà subito un bel test, una gara ricca di motivazioni contro una squadra che nella scorsa stagione ha fatto qualcosa di straordinario. Dobbiamo alzare il nostro livello e cercare di ottenere il meglio in questo percorso”.

Anche Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, ha commentato il percorso dei neroverdi in vista della prossima stagione: “Ci aspetta una Serie A difficile e diversa rispetto a quella lasciata un anno fa. Ci saranno 7-8 squadre che lotteranno per non retrocedere e tre che inevitabilmente retrocederanno. In questo contesto dobbiamo essere bravi ad alzare il livello e prepararci nel miglior modo possibile. Giocare la prima giornata contro i Campioni d’Italia ci pone subito davanti una sfida difficile quanto affascinante, lavoreremo per farci trovare pronti”.