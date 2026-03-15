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Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Grosso e Italiano

Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Grosso e ItalianoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:15Serie A
di Antonio Noto

Alle ore 15, nel programma della 29esima giornata di Serie A, si gioca anche il derby emiliano del Mapei Stadium tra il Sassuolo e il Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, L. Moro, Coulibaly, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.
Allenatore: Fabio Grosso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Miranda; N. Moro, Sohm; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Freuler, Castro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Zortea, Lykogiannis, Dominguez.
Allenatore: Vincenzo Italiano.