Cheddira, gol-vittoria e lacrime di gioia: "Emozione enorme, quanti sacrifici..."
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Dopo la vittoria sul campo del Pisa per 2-1 che è costata la B ai toscani ed al Verona, l’attaccante del Lecce Walid Cheddira ha parlato così ai microfoni di Dazn
Dopo la vittoria sul campo del Pisa per 2-1 che è costata la B ai toscani ed al Verona, l’attaccante del Lecce in prestito dal Napoli Walid Cheddira ha parlato così ai microfoni di Dazn dell'assist e sopratutto del gol-vittoria: “Mi sono commosso dopo il gol, è stata un'emozione enorme. Facciamo tanti sacrifici, i tifosi vogliono solo vittoria e punti, noi lavoriamo tantissimo per regalare queste soddisfazioni a loro. Questi giorni di ritiro abbiamo lavorato intensamente.
La cosa più importante era conquistare i tre punti, siamo stati bravissimi a portarli a casa. In campo si è vista unione d'intenti, tutti quanti abbiamo dato qualcosa in più”.
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