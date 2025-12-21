Ufficiale
Sassuolo-Torino, le formazioni: le scelte di Grosso e Baroni
TuttoNapoli.net
Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Torino, gara delle 15 valida per la 16esima giornata di Serie A.
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Koné, Matić, Vranckx; Volpato, Cheddira, Laurienté.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini.
Allenatore: Grosso.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tamèze, Ismajli, Maripán; Lazaro, Asllani, Gineitis, Pedersen; Vlasic; Adams, Zapata.
Panchina: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Ilić, Anjorin, Sazonov, Simeone, Dembélé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Njie.
Allenatore: Baroni.
Pubblicità
Serie A
Copertina McTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com