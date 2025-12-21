Ufficiale

Sassuolo-Torino, le formazioni: le scelte di Grosso e Baroni

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:25Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Torino, gara delle 15 valida per la 16esima giornata di Serie A.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Koné, Matić, Vranckx; Volpato, Cheddira, Laurienté.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini.
Allenatore: Grosso.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tamèze, Ismajli, Maripán; Lazaro, Asllani, Gineitis, Pedersen; Vlasic; Adams, Zapata.
Panchina: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Ilić, Anjorin, Sazonov, Simeone, Dembélé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Njie.
Allenatore: Baroni.