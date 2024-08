Ufficiale Serie A, 1ª giornata: tutti i capitani con la fascia Peace al braccio

In occasione della 1ª Giornata di Campionato è in programma su tutti i campi un`iniziativa per dare il benvenuto a ENILIVE, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, nuovo Title Sponsor della competizione per le prossime tre stagioni, fino al 2027.

Tutti i capitani scenderanno sul terreno di gioco senza la fascia al braccio, tenendo in mano un gagliardetto con il logo Serie A ENILIVE, in aggiunta al classico gagliardetto del Club. Al termine dell'allineamento in campo delle squadre, successivamente al saluto tra le due formazioni e alla foto ufficiale, un ragazzo/a farà il suo ingresso in campo indossando una divisa personalizzata "Serie A Enilive" che riporterà uno speciale messaggio "Giochiamo con Lealtà". Il ragazzo/a metterà quindi la fascia PEACE al braccio dei due Capitani, prima delle operazioni di sorteggio, per poi scattare una foto per immortalare questo speciale momento. La consegna delle fasce da Capitano segnerà simbolicamente la nascita della Serie A Enilive 2024/2025.