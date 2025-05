La Lazio sfida l'Inter senza la corsia sinistra: indisponibili Zaccagni e due terzini

vedi letture

La Lazio nella 37ª giornata di questa Serie A andrà a San Siro per sfidare l'Inter, entrambe le squadra hanno un grande obiettivo: i biancocelesti la qualificazione alla Champions - sono a pari punti con la Juventus quarta -, i nerazzurri lo Scudetto con il Napoli distante solo un punto. Mister Baroni dovrà però affrontare la sfida con delle assenze importanti.

Infatti, l'intera corsia sinistra della Lazio è praticamente indisponibile: il capitano Mattia Zaccagni e il terzino Luca Pellegrini erano diffidati e sono stati ammonti contro la Juventus, saranno quindi out per squalifica domenica. In più il titolare Nuno Tavares è al momento infortunato e non è ancora chiaro se recupererà o meno per l'Inter. Il tecnico Baroni come laterale difensivo potrebbe adattare Hysaj o Marusic da quel lato, mentre sulla trequarti presumibilmente si ripiegherà su Noslin.