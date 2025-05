Ufficiale L'Atalanta è in Champions: battuta 2-1 la Roma, che scivola al 6° posto

L'Atalanta grazie alla vittoria per 2-1 contro la Roma ottiene la qualificazione matematica alla prossima Champions League, è la quinta volta per la Dea nelle ultime sette stagioni. I giallorossi invece scivolano al sesto posto ma sono solo a -1 da Juventus e Lazio, è ancora tutto possibile in chiave Europa. Gara aperta dalla rete di Lookman nel primo tempo ripreso poi da Cristante, decide il gol di Sulemana nella ripresa.

La classifica di Serie A aggiornata dopo la 36ª giornata:

Napoli 78 punti

Inter 77

Atalanta 71

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Empoli 28

Lecce 28

Monza 18