Ufficiale Serie A 2025/26, il calendario completo: start il 24 agosto, le date dei big match

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario completo del campionato 2025/26, confermando i criteri dell'anno scorso: gironi asimmetrici, derby in giornate diverse e non alla prima giornata o nel turno infrasettimanale, niente sosta invernale... Di seguito tutte le partite giornata per giornata, con le rispettive date, della prossima stagione di Serie A.

1ª giornata - 24 agosto 2025

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Hellas Verona

2ª giornata - 31 agosto 2025

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

3ª giornata - 14 settembre 2025

Atalanta-Lecce

Cagliari-Parma

Como-Genoa

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Pisa-Udinese

Roma-Torino

Sassuolo-Lazio

Hellas Verona-Cremonese

4ª giornata 21 settembre 2025

Bologna-Genoa

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Hellas Verona-Juventus

5ª giornata - 28 settembre 2025

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Hellas Verona

Sassuolo-Udinese

6ª giornata - 5 ottobre 2025

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

Inter-Cremonese

Juventus-Milan

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Hellas Verona-Sassuolo

7ª giornata 19 ottobre 2025

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-Juventus

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Hellas Verona

Roma-Inter

Torino-Napoli

8ª giornata - 26 ottobre 2025

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Juventus

Milan-Pisa

Napoli-Inter

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Hellas Verona-Cagliari

9ª giornata - 29 ottobre 2025

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Hellas Verona

Genoa-Cremonese

Inter-Fiorentina

Juventus-Udinese

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Parma

10ª giornata - 2 novembre 2025

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bologna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Hellas Verona-Inter

11ª giornata - 9 novembre 2025

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

Inter-Lazio

Juventus-Torino

Lecce-Hellas Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

12ª giornata - 23 novembre 2025

Cagliari-Genoa

Cremonese-Roma

Fiorentina-Juventus

Inter-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Hellas Verona-Parma

13ª giornata - 30 novembre 2025

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Hellas Verona

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-Inter

Roma-Napoli

14ª giornata - 7 dicembre 2025

Cagliari-Roma

Cremonese-Lecce

Inter-Como

Lazio-Bologna

Napoli-Juventus

Pisa-Parma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Genoa

Hellas Verona-Atalanta

15ª giornata - 14 dicembre 2025

Atalanta-Cagliari

Bologna-Juventus

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Inter

Lecce-Pisa

Milan-Sassuolo

Parma-Lazio

Roma-Como

Torino-Cremonese

Udinese-Napoli

16ª giornata - 21 dicembre 2025

Cagliari-Pisa

Como-Milan

Fiorentina-Udinese

Genoa-Atalanta

Inter-Lecce

Juventus-Roma

Lazio-Cremonese

Napoli-Parma

Sassuolo-Torino

Hellas Verona-Bologna

17ª giornata - 28 dicembre 2025

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Cremonese-Napoli

Lecce-Como

Milan-Hellas Verona

Parma-Fiorentina

Pisa-Juventus

Roma-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Lazio

18ª giornata - 3 gennaio 2026

Atalanta-Roma

Cagliari-Milan

Como-Udinese

Fiorentina-Cremonese

Genoa-Pisa

Inter-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Napoli

Sassuolo-Roma

Hellas Verona-Torino

19ª giornata - 6 gennaio 2026

Bologna-Atalanta

Cremonese-Cagliari

Lazio-Fiorentina

Lecce-Roma

Milan-Genoa

Napoli-Hellas Verona

Parma-Inter

Pisa-Como

Sassuolo-Juventus

Torino-Udinese

20ª giornata - 11 gennaio 2026

Atalanta-Torino

Como-Bologna

Fiorentina-Milan

Genoa-Cagliari

Inter-Napoli

Juventus-Cremonese

Lecce-Parma

Roma-Sassuolo

Udinese-Pisa

Hellas Verona-Lazio

21ª giornata - 18 gennaio 2026

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Juventus

Cremonese-Hellas Verona

Lazio-Como

Milan-Lecce

Napoli-Sassuolo

Parma-Genoa

Pisa-Atalanta

Torino-Roma

Udinese-Inter

22ª giornata - 25 gennaio 2026

Atalanta-Parma

Como-Torino

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Pisa

Juventus-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Cremonese

Hellas Verona-Udinese

23ª giornata - 1 febbraio 2026

Bologna-Milan

Cagliari-Hellas Verona

Como-Atalanta

Cremonese-Inter

Lazio-Genoa

Napoli-Fiorentina

Parma-Juventus

Pisa-Sassuolo

Torino-Lecce

Udinese-Roma

24ª giornata - 8 febbraio 2026

Atalanta-Cremonese

Bologna-Parma

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Lazio

Lecce-Udinese

Milan-Como

Roma-Cagliari

Sassuolo-Inter

Hellas Verona-Pisa

25ª giornata - 15 febbraio 2026

Cagliari-Lecce

Como-Fiorentina

Cremonese-Genoa

Inter-Juventus

Lazio-Atalanta

Napoli-Roma

Parma-Hellas Verona

Pisa-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

26ª giornata - 22 febbraio 2026

Atalanta-Napoli

Bologna-Udinese

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Pisa

Genoa-Torino

Juventus-Como

Lecce-Inter

Milan-Parma

Roma-Cremonese

Sassuolo-Hellas Verona

27ª giornata - 1 marzo 2026

Como-Lecce

Cremonese-Milan

Inter-Genoa

Parma-Cagliari

Pisa-Bologna

Roma-Juventtus

Sassuolo-Atalanta

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Hellas Verona-Napoli

28ª giornata - 8 marzo 2026

Atalanta-Udinese

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Como

Fiorentina-Parma

Genoa-Roma

Juventus-Pisa

Lazio-Sassuolo

Lecce-Cremonese

Milan-Inter

Napoli-Torino

29ª giornata - 15 marzo 2026

Como-Roma

Cremonese-Fiorentina

Inter-Atalanta

Lazio-Milan

Napoli-Lecce

Pisa-Cagliari

Sassuolo-Bologna

Torino-Parma

Udinese-Juventus

Hellas Verona-Genoa

30ª giornata - 22 marzo 2026

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Napoli

Como-Pisa

Fiorentina-Inter

Genoa-Udinese

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Cremonese

Roma-Lecce

31ª giornata - 4 aprile 2026

Cremonese-Bologna

Inter-Roma

Juventus-Genoa

Lazio-Parma

Lecce-Atalanta

Napoli-Milan

Pisa-Torino

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Como

Hellas Verona-Fiorentina

32ª giornata - 12 aprile 2026

Atalanta-Juventus

Bologna-Lecce

Cagliari-Cremonese

Como-Inter

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Milan-Udinese

Parma-Napoli

Roma-Pisa

Torino-Hellas Verona

33ª giornata - 19 aprile 2026

Cremonese-Torino

Inter-Cagliari

Juventus-Bologna

Lecce-Fiorentina

Napoli-Lazio

Pisa-Genoa

Roma-Atalanta

Sassuolo-Como

Udinese-Parma

Hellas Verona-Milan

34ª giornata - 26 aprile

Bologna-Roma

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Como

Lazio-Udinese

Milan-Juventus

Napoli-Cremonese

Parma-Pisa

Torino-Inter

Hellas Verona-Lecce

35ª giornata - 3 maggio 2026

Atalanta-Genoa

Bologna-Cagliari

Como-Napoli

Cremonese-Lazio

Inter-Parma

Juventus-Verona

Pisa-Lecce

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

Udinese-Torino

36ª giornata - 10 maggio 2026

Cagliari-Udinese

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Lazio-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Atalanta

Napoli-Bologna

Parma-Roma

Torino-Sassuolo

Hellas Verona-Como

37ª giornata - 17 maggio 2026

Atalanta-Bologna

Cagliari-Torino

Como-Parma

Genoa-Milan

Inter- Hellas Verona

Juventus-Fiorentina

Pisa-Napoli

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese

38ª giornata - 24 maggio 2026

Bologna-Inter

Cremonese-Como

Fiorentina-Atalanta

Lazio-Pisa

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Napoli-Udinese

Parma-Sassuolo

Torino-Juventus

Hellas Verona-Roma