Serie A, l'ad De Siervo: "Arabia nuovo centro del mondo sportivo, qui per coccolare questo interesse"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan: "Grande attesa, grande partita e tanti campioni in campo. La Supercoppa è l’occasione per promuovere il nostro calcio, questo è il nuovo centro del mondo dal punto di vista sportivo”.

L’interesse per il calcio sta crescendo qui in Arabia?

“E' un calcio che cresce a livello di club e di strutture, stanno investendo su una nuova generazione di campioni che sarà protagonista al Mondiale. Faccio dei grandi complimenti alle nostre squadre, l'Inter si è già qualificata per la finale, oggi lo stadio è pieno e siamo qua per coccolare questo interesse facendolo crescere ulteriormente”.