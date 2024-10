Foto Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter si porta a -2 dal Napoli

Termina sul risultato di 3-2 la gara di San Siro tra Inter e Torino, valida per la 7ª giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi approfittano della superiorità numerica concessa dal Torino, per l'ingenuità di Maripan al 20esimo, e si prendono tre punti importanti prima della pausa delle nazionali. Ora i nerazzurri sono a meno due dal Napoli, al secondo posto in classifica in solitaria in attesa delle altre gare.

La classifica della Serie A dopo la quarta gara del settimo turno.

Napoli 16*

Inter 14*

Udinese 13*

Juventus 12

Milan 11

Torino 11

Empoli 10

Lazio 10

Atalanta 10*

Roma 9

Hellas Verona 9*

Como 8*

Bologna 7

Fiorentina 7

Parma 5

Genoa 5*

Cagliari 5

Lecce 5*

Venezia 4*

Monza 3

*una partita in più