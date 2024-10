Foto Entrata killer di Maripan: dal 20esimo Inter con l'uomo in più contro il Toro

Partita subito in discesa per l'Inter contro il Torino. Al minuto 20 della gara il difensore granata Maripan fa un intervento pericolosissimo su Thuram: l'arbitro inizialmente estrae solo il cartellino giallo, ma poi richiamato all'On Field Review decreta l'espulsione del cileno. Ora la squadra di Inzaghi avrà avanti 70 minuti più recupero per vincere il match.