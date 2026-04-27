Foto Serie A, la classifica dopo la 34ª: il Napoli guadagna 2 punti su Milan e Juve, a -8 il Como

vedi letture

Terminata la 34ª giornata, grazie alla vittoria contro la Cremonese il Napoli ha guadagnato due punti sulle inseguitrici Milan e Juventus, che hanno pareggiato 0-0, consolidando così il secondo posto. Molto vicina anche l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, con Roma e Como appaiate in quinta posizione con 61 punti, dunque distanti otto lunghezze dagli azzurri: sarà fondamentale per la squadra di Conte non perdere il prossimo match contro Fabregas.

Di seguito la classifica di Serie A dopo la 34ª giornata:

1 - Inter 79 punti, 34 partite giocate

2 - Napoli 69 punti, 34 partite giocate

3 - Milan 67 punti, 34 partite giocate

4 - Juventus 64 punti, 34 partite giocate

5 - Como 61 punti, 34 partite giocate

6 - Roma 61 punti, 34 partite giocate

7 - Atalanta 54 punti, 34 partite giocate

8 - Lazio 48 punti, 34 partite giocate

9 - Bologna 48 punti, 34 partite giocate

10 - Sassuolo 46 punti, 34 partite giocate

11 - Udinese 44 punti, 34 partite giocate

12 - Parma 42 punti, 34 partite giocate

13 - Torino 41 punti, 34 partite giocate

14 - Genoa 39 punti, 34 partite giocate

15 - Fiorentina 37 punti, 34 partite giocate

16 - Cagliari 36 punti, 34 partite giocate

17 - Lecce 29 punti, 34 partite giocate

18 - Cremonese 28 punti, 34 partite giocate

19 - Verona 19 punti, 34 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 34 partite giocate