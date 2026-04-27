Serie A, la classifica dopo la 34ª: il Napoli guadagna 2 punti su Milan e Juve, a -8 il Como
Terminata la 34ª giornata, grazie alla vittoria contro la Cremonese il Napoli ha guadagnato due punti sulle inseguitrici Milan e Juventus, che hanno pareggiato 0-0, consolidando così il secondo posto. Molto vicina anche l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, con Roma e Como appaiate in quinta posizione con 61 punti, dunque distanti otto lunghezze dagli azzurri: sarà fondamentale per la squadra di Conte non perdere il prossimo match contro Fabregas.
Di seguito la classifica di Serie A dopo la 34ª giornata:
1 - Inter 79 punti, 34 partite giocate
2 - Napoli 69 punti, 34 partite giocate
3 - Milan 67 punti, 34 partite giocate
4 - Juventus 64 punti, 34 partite giocate
5 - Como 61 punti, 34 partite giocate
6 - Roma 61 punti, 34 partite giocate
7 - Atalanta 54 punti, 34 partite giocate
8 - Lazio 48 punti, 34 partite giocate
9 - Bologna 48 punti, 34 partite giocate
10 - Sassuolo 46 punti, 34 partite giocate
11 - Udinese 44 punti, 34 partite giocate
12 - Parma 42 punti, 34 partite giocate
13 - Torino 41 punti, 34 partite giocate
14 - Genoa 39 punti, 34 partite giocate
15 - Fiorentina 37 punti, 34 partite giocate
16 - Cagliari 36 punti, 34 partite giocate
17 - Lecce 29 punti, 34 partite giocate
18 - Cremonese 28 punti, 34 partite giocate
19 - Verona 19 punti, 34 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 34 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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