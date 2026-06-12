Juventus, rinnovo Vlahovic ora si può? Cosa cambia l'arrivo di Carnevali

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Vlahovic e Juventus lontani sul rinnovo: possibile svolta solo con un passo del serbo.

Il futuro di Dusan Vlahovic resta ancora avvolto dall'incertezza nonostante i recenti cambiamenti societari in casa Juventus. L'arrivo di Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato non ha infatti modificato gli equilibri della trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante serbo, con le parti che restano ancora lontane dal trovare un'intesa.

Vlahovic-Juventus, il rinnovo resta in salita

I precedenti contatti tra il club bianconero e il centravanti non hanno portato a un accordo a causa delle diverse richieste economiche. La Juventus mantiene la propria linea, mentre Vlahovic continua a chiedere cifre ritenute troppo elevate dalla società. Solo un mancato trasferimento in un'altra squadra e un possibile ridimensionamento delle pretese del serbo potrebbero riaprire il dialogo tra le parti e cambiare gli scenari per il suo futuro. A riportarlo è Sky Sport.