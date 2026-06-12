La Roma annuncia il nuovo direttore sportivo: si ricompone il tandem con Gasperini
La Roma ricompone anche ufficialmente il tandem formato da Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico. Quest’ultimo è infatti il nuovo direttore sportivo del club giallorosso, che lo ha comunicato pochi minuti fa, rendendo noto che l’ex Atalanta entrerà formalmente in carica con la nuova stagione.
Per quel che resta del 2025/2026, la gestione sportiva sarà affidata ad interim, si legge, a Maurizio Lombardo. D’Amico raggiungerà Gasperini a Roma dopo quattro anni a Bergamo, tre dei quali in condivisione con l’allenatore di Grugliasco. Con la Dea, i due hanno vinto l’Europa League del 2023/2024, un risultato storico per gli orobici. “La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club - chiosa il comunicato stampa -. Benvenuto a Roma”.
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